Velan en Cochabamba a cinco víctimas de la tragedia aérea

En Cochabamba, cinco de las seis personas fallecidas en el accidente aéreo ocurrido en la comunidad de Sayari son veladas en el salón velatorio La Concordia, donde familiares, amigos y compañeros de las víctimas les dan el último adiós en medio de profunda consternación.

Las víctimas corresponden a tres militares y dos civiles, entre ellos una madre y una niña que viajaban en la aeronave. El sexto cuerpo fue trasladado al departamento de Santa Cruz.

El siniestro ocurrió el domingo en la ruta que conecta La Paz con Cochabamba, cuando la aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana se precipitó a tierra. Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

La Fuerza Aérea Boliviana informó que la avioneta realizaba una misión de inspección y que también cumplía funciones humanitarias, como el traslado de pacientes con cáncer desde Oruro hacia centros especializados.

Las autoridades confirmaron que este martes se realizará la ceremonia religiosa y posteriormente el traslado de los restos al cementerio general de Cochabamba para su sepultura. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.

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