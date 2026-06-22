Tragedia en Sayari: Aguardan la llegada de los cuerpos del accidente aéreo para ser velados

Consternación y dolor se vive tras el accidente de la aeronave FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana, que la mañana de este domingo 21 de junio sufrió un accidente en la zona de Sayari, donde perdieron la vida seis personas: cuatro militares y dos civiles.

La mañana de este lunes, los cuerpos de las víctimas ya se encuentran en el salón velatorio La Concordia, donde serán velados por sus familiares, amigos, colegas y camaradas de la institución militar.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, se aguarda la llegada de los familiares para habilitar oficialmente los salones velatorios y permitir el ingreso de las personas que llegarán a expresar sus condolencias.

Velorio será habilitado por la mañana

Según la información proporcionada en el salón velatorio, se prevé que en horas de la mañana se habiliten los ambientes para recibir a las familias y allegados de las víctimas.

El ambiente en el lugar es de profundo pesar, luego de confirmarse que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo que enluta a la Fuerza Aérea Boliviana y al país.

Cuatro militares y dos civiles fallecidos

Entre las víctimas se encuentran cuatro efectivos militares que formaban parte de la tripulación de la aeronave, además de dos civiles que eran trasladados en el marco de una misión de apoyo de acción cívica.

La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba, cuando se perdió contacto y posteriormente fue encontrada siniestrada en el sector de Sayari.

Militares fallecidos

My. Av. Ariel Maida Suarez

Cap. Av. Marcelo Alberto Perez Becerra

Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo

Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza

Civiles fallecidos

Erika Bustamante Fuentes (Madre)

Ariadne Lobatón Bustamante (Hija)

Mira la programación en Red Uno Play