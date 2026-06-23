Mercado Ramafa realiza su tradicional Festival del Choripán en San Juan

En la víspera de San Juan, el Mercado Ramafa realiza el Festival del Choripán, una actividad que ya se encuentra en su segundo día y que reúne a comerciantes y visitantes pese al frío.

En el lugar se ofrecen choripanes acompañados de pan, yuca y ensaladas, además de bebidas tradicionales como el sucumbé, muy consumido en esta época.

“Tenemos con pan y yuquita, ensaladita también… es la novena versión”, señaló una de las vendedoras, quien indicó que el precio del producto está en 10 bolivianos.

Los organizadores anunciaron que el evento continuará en la noche de San Juan, con actividades como una coronación programada para las 20:00 y la expectativa de mayor afluencia de público.

“Invitamos a la población que venga y comparta con nosotros… a degustar los famosos sucumbés”, agregó otra comerciante.

El festival se desarrolla como parte de las tradiciones gastronómicas de San Juan en el Mercado Ramafa, donde la venta de choripanes y bebidas calientes se mantiene como una costumbre cada año.

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