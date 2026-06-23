Levantan bloqueo en Yapacaní tras acuerdo entre la Gobernación y movilizados

El bloqueo instalado en el kilómetro 50 de la carretera hacia Yapacaní fue levantado la noche de este lunes, luego de una reunión entre el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y representantes del sector movilizado.

El encuentro concluyó con la firma de un convenio mediante el cual las autoridades se comprometieron a atender las demandas planteadas por los productores interculturales.

El pliego petitorio presentado por el sector incluye, entre otros puntos, incentivos para la producción agropecuaria, acceso a financiamiento, mejoras en infraestructura y la instalación de mesas técnicas de diálogo.

"Se levanta el bloqueo. Ahora nos queda seguir trabajando; mañana empezar a cumplir con las peticiones, que son cosas bastante justas que deberían estar listas y hechas hace bastante tiempo", afirmó el gobernador Juan Pablo Velasco al término de la reunión.

La autoridad destacó que el diálogo permitió encontrar una salida pacífica al conflicto y evitar un operativo de desbloqueo.

"El objetivo del diálogo es que no sea necesario que la Policía y el Ejército lleguen a desbloquear este punto", sostuvo, al remarcar que el compromiso ahora será avanzar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

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