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Sedes de La Paz sugiere adelantar las vacaciones de invierno por bajas temperaturas

El Sedes sugiere iniciar el receso escolar antes de lo previsto debido al incremento de infecciones respiratorias asociadas a las bajas temperaturas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/06/2026 22:07

Agregar Reduno en
Vacaciones de invierno podrían adelantarse al 1 de julio en La Paz
La Paz, Bolivia

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El Sedes de La Paz sugiere adelantar las vacaciones de invierno al 1 de julio debido al incremento del frío y el riesgo de enfermedades respiratorias, aunque la decisión final está en manos de la Dirección Departamental de Educación.

Desde el área de salud se advierte que las bajas temperaturas están elevando los casos de infecciones respiratorias, por lo que se plantea el inicio anticipado del receso como una medida preventiva.

Desde el sector salud se enfatizó que la recomendación busca reducir contagios. “Se ha sugerido que la vacación se inicie desde el 1 de julio”, indicaron, al explicar que el objetivo es evitar complicaciones respiratorias en estudiantes.

El Sedes también recomienda evitar aglomeraciones para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades estacionales.

La Dirección Departamental de Educación será la encargada de definir en las próximas horas si se mantiene o se modifica el calendario escolar en el departamento de La Paz.

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