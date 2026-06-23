¡Atención La Paz! Horario de invierno se amplía 15 minutos más por bajas temperaturas

Debido a las bajas temperaturas, la Dirección Departamental de Educación de La Paz anunció la ampliación del horario de invierno por otros 15 minutos adicionales para establecimientos educativos públicos, privados y centros de educación especial.

La medida surge ante el incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) y el descenso de temperaturas pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para los próximos días.

“Se dispone la ampliación del horario de invierno a partir del 23 de junio de la presente gestión, estableciéndose el ingreso quince (15) minutos adicionales después del horario habitual de invierno en el turno de la mañana y la salida quince (15) minutos adicionales al horario habitual de invierno en el turno de la tarde y noche”, señala un comunicado.

Bajo esta determinación, el horario de invierno será de 45 minutos en total, ya que inicialmente se instruyó 30 minutos tanto en el ingreso como salida de los escolares.

El instructivo rige en los niveles de Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional, Secundaria Comunitaria Productiva y Centros de Educación Especial.

Se instruyó además realizar el “Filtro de Aula” para detectar casos de estudiantes con sintomatología respiratoria, tales como tos, rinorrea, fiebre u otros signos relacionados para ser remitidos “inmediatamente a su domicilio” para su recuperación.

Además, se ratificó la flexibilidad en la vestimenta de los escolares, quedando “estrictamente prohibida” la exigencia del uso obligatorio del uniforme escolar reglamentario, debiendo permitirse y promoverse el uso de ropa abrigada adecuada a las bajas temperaturas.

Fuente: ABI

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