Gobernador se trasladó a Yapacaní para buscar solución a los bloqueos

El vocero de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Schrupp, informó que el gobernador Juan Pablo Velasco, se trasladó al municipio de Yapacaní junto a una comitiva departamental para participar en una mesa de diálogo con sectores movilizados, luego del cuarto intermedio declarado en los bloqueos que afectaban a la provincia Ichilo.

Schrupp explicó que Yapacaní era el último punto de bloqueo activo, específicamente en la zona de San Germán, y destacó que las gestiones realizadas permitieron suspender temporalmente la medida de presión con la condición de instalar una reunión para atender las demandas de los manifestantes.

“Está yendo tres secretarios con él para buscar las soluciones que puedan garantizar la transitabilidad en todo el departamento”, señaló el vocero.

La mesa de diálogo fue convocada para las 20:00 en el Concejo Municipal de Yapacaní. Según Schrupp, el objetivo es escuchar los requerimientos de los sectores movilizados y evaluar qué acciones puede asumir la Gobernación, además de coordinar con el Gobierno nacional para encontrar soluciones.

“Necesitamos gestionar las soluciones y para eso se necesita dialogar, para escuchar cuáles son los requerimientos y qué se puede hacer de parte de la Gobernación y como cogestión con el Gobierno nacional para ayudar a ser parte de la solución y no del problema”, manifestó.

Schrupp también cuestionó al expresidente Evo Morales, a quien responsabilizó por los conflictos registrados en el país. “Todo esto ha sido motivado precisamente en la búsqueda de impunidad de Evo Morales y en su psicopatía por el poder”, afirmó.

Mientras se desarrolla la reunión, el tránsito permanece habilitado gracias al cuarto intermedio acordado entre las partes, a la espera de los resultados de las negociaciones.

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