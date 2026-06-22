Transporte pesado exige procesar a los responsables de los bloqueos

El dirigente del transporte pesado Marcelo Cruz cuestionó duramente al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia por la liberación de personas aprehendidas durante los recientes conflictos y bloqueos, señalando que estas decisiones generan un peligroso precedente para el país.

Cruz afirmó que las autoridades judiciales dejaron en libertad a personas que, según indicó, fueron encontradas en flagrancia y protagonizaron hechos violentos que afectaron gravemente a la población boliviana.

“Cuestionamos bastante el accionar del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia que han liberado a personas flagrantes que han sido agresivas, han dañado terriblemente a los bolivianos. Es un precedente nefasto de que cualquier persona que se le ocurra hacer una manifestación supuestamente social tiene el derecho a matar a los bolivianos”, manifestó.

El representante del sector aseguró que continuarán impulsando procesos legales por los daños ocasionados durante las movilizaciones, tanto en el ámbito penal como civil.

“Nosotros vamos a continuar con las demandas civiles respecto a los delitos que se han cometido y por resarcimientos”, sostuvo.

Asimismo, denunció que el Chapare continúa aislado debido a los bloqueos y criticó la influencia del expresidente Evo Morales en esa región. Cruz también pidió la presencia del Gobierno nacional en Santa Cruz para atender la situación económica que atraviesa el sector productivo y del transporte.

“Necesitamos que vengan a Santa Cruz porque todo el tiempo vamos a La Paz y no somos escuchados. Necesitamos que los ministros estén en Santa Cruz para ver qué vamos a hacer, cuáles van a ser las medidas para paliar la crisis económica”, expresó.

El dirigente reiteró que el transporte pesado exige acciones concretas para enfrentar las consecuencias económicas generadas por los conflictos y garantizar la libre circulación en las carreteras del país.

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