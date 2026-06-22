Gobierno califica de "acto criminal" las amenazas de Evo Morales contra planta hidroeléctrica

El Gobierno nacional manifestó este lunes su rechazo ante las advertencias de una posible ocupación de una planta hidroeléctrica en el departamento de Cochabamba. La administración central fue categórica al asegurar que las fuerzas de seguridad del Estado intervendrán de manera inmediata para impedir que se concrete cualquier acción de esta naturaleza en la región.

El pronunciamiento se dio tras las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien amenazó con la toma de una de las plantas de generación eléctrica en el trópico cochabambino si se registran nuevos cortes en el servicio.

Ante este escenario, el vocero oficial de la Presidencia, José Luis Gálvez, calificó la advertencia como un "acto criminal" que pone en riesgo el suministro de las familias y la estabilidad del departamento.

El vocero ratificó que no se cederá ante presiones ni justificativos ideológicos que pretendan vulnerar el orden público y la infraestructura estratégica. “No podemos seguir socapando amenazas ni comportamientos criminales justificados bajo el manto que quieran política, reivindicación o lo que fuese. Entonces, no será permitido y poco a poco los planes de seguridad del Estado se aplicarán en todo el territorio nacional”, enfatizó Gálvez, concluyendo que nadie está por encima de la ley en el país.

Fuente: ABI.

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