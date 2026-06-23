¿Cómo estará el clima en la víspera de San Juan? Este es el pronóstico del Senamhi

La víspera de San Juan estará marcada por bajas temperaturas en gran parte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 23 de junio predominarán los cielos despejados y nubosos, con escasa probabilidad de lluvias en la mayoría de los departamentos.

El pronóstico coincide con una de las noches más frías del año, cuando miles de familias bolivianas se preparan para celebrar San Juan en medio de las condiciones típicas del invierno.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados y temperaturas bajo cero.

La Paz tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -7°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -2°C y 15°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 15°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que mantienen la sensación térmica templada. Sin embargo, en otras zonas se sentirán las inclemencias del invierno.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 29°C.

Sucre tendrá un cielo nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 20°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los -1°C a los 22°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa con chubascos en zonas determinadas, y una sensación térmica que nuevamente incrementó.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 12°C y 16°C.

Trinidad prevé cielos nubosos y una mínima de 16°C con una máxima de 24°C y sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá lluvias durante la jornada, con temperaturas entre 18°C y 30°C.

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