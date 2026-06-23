Educación dispone el retorno a clases presenciales en La Paz tras bloqueos

La Dirección Departamental de Educación de La Paz dispuso el retorno a la modalidad de atención educativa presencial en todas las unidades educativas del departamento, tras evaluar la evolución de las movilizaciones sociales que afectaron el normal desarrollo de las actividades académicas.

Mediante el Comunicado CITE: DDELPZ/SDER Nro. 072/2026, emitido el 22 de junio, la institución instruyó a las direcciones distritales, directores de unidades educativas y centros de Educación Alternativa y Especial a asumir las acciones administrativas y pedagógicas necesarias para garantizar la continuidad de las clases presenciales.

La disposición establece que únicamente en casos excepcionales, cuando las dificultades de transporte impidan el traslado de estudiantes, maestros o personal educativo, se podrá otorgar una "tolerancia prudente en la hora de ingreso", precautelando el normal desarrollo de las actividades académicas.

Asimismo, la Dirección Departamental de Educación instruyó a las direcciones distritales a remitir informes sobre las acciones implementadas para garantizar el retorno a clases, adjuntando mecanismos de seguimiento, evidencias fotográficas y otros respaldos que permitan verificar el cumplimiento de los 200 días hábiles establecidos para la gestión educativa.

Mira la programación en Red Uno Play