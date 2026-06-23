¿No cobraste el Bono PEPE? El Gobierno amplió el plazo: esto debes saber

El Gobierno nacional amplió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para el cobro del beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), con el objetivo de que las familias que aún no accedieron a este apoyo económico puedan hacerlo dentro del nuevo periodo establecido.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 5633, promulgado el 19 de junio por el presidente Rodrigo Paz Pereira, luego de que se identificaran casos extraordinarios de beneficiarios que no lograron cobrar el bono debido a dificultades operativas y situaciones de fuerza mayor.

Inicialmente, el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), creado por el Decreto Supremo N° 5516, contemplaba el cobro del beneficio entre enero y abril de 2026. Posteriormente, el plazo fue ampliado hasta el 19 de junio mediante el Decreto Supremo N° 5605.

Sin embargo, durante la ejecución del programa se detectaron beneficiarios pendientes de cobro, por lo que el Ejecutivo determinó otorgar una nueva extensión.

¿Qué establece el nuevo decreto?

La norma señala que:

“Se amplía el plazo hasta el 31 de julio de 2026 para el cobro del beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad – PEPE”.

Asimismo, encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la ejecución y cumplimiento de la disposición.

¿Quiénes pueden cobrar el PEPE?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) fue implementado como una medida de protección social para contribuir al alivio económico de las familias bolivianas frente al incremento del costo de vida, mediante la entrega de transferencias monetarias extraordinarias de Bs 150 a grupos poblacionales priorizados.

Entre los beneficiarios se encuentran mujeres y menores de dos años que reciben el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad, estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, así como beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben jubilación.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recordó que quienes aún no realizaron el cobro todavía están a tiempo de acceder al beneficio gracias a la ampliación aprobada por el Ejecutivo.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que más familias puedan recibir el apoyo económico y evitar que casos pendientes queden sin atención debido a problemas ajenos a los beneficiarios.

Mira la programación en Red Uno Play