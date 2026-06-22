Paso a paso para iniciar tu solicitud de crédito para tu vivienda

Acceder a una vivienda propia es una de las principales metas de muchas familias bolivianas. Para facilitar este objetivo, las entidades financieras ofrecen el Crédito de Vivienda de Interés Social, una alternativa destinada a la compra, construcción o refacción de una casa familiar.

Este tipo de financiamiento cuenta con tasas reguladas que, generalmente, oscilan entre el 5,5% y el 6,5% anual, dependiendo de la normativa vigente y las condiciones establecidas por cada entidad financiera.

Sin embargo, antes de iniciar el trámite, es importante ordenar la documentación básica, demostrar ingresos y verificar que el inmueble cumpla con los requisitos exigidos.

Paso 1: Verifica que el crédito sea para vivienda familiar

El primer requisito es que la vivienda esté destinada exclusivamente al uso familiar y no tenga fines comerciales.

Además, el solicitante no debe ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional. Para demostrar esta condición, debe presentar el Certificado de No Propiedad emitido por Derechos Reales.

Paso 2: Prepara tus documentos personales

Antes de acudir a una entidad financiera, reúne los documentos básicos que normalmente solicitan los bancos:

Fotocopia vigente de la cédula de identidad del solicitante.

Fotocopia vigente de la cédula de identidad del cónyuge, si corresponde.

Certificado de matrimonio o certificado de soltería.

Certificado de No Propiedad a nivel nacional.

Factura reciente de un servicio básico, como agua, luz o gas domiciliario.

Estos documentos permiten iniciar la evaluación personal y familiar del solicitante.

Paso 3: Identifica si eres trabajador dependiente o independiente

Los requisitos cambian según la forma en la que generas ingresos.

Si eres trabajador dependiente, es decir, si tienes un empleo fijo, debes demostrar estabilidad laboral e ingresos regulares. Generalmente, las entidades financieras piden una antigüedad laboral mínima de entre seis y doce meses, las tres últimas boletas de pago y el extracto o historial de aportes a la Gestora Pública.

Si eres trabajador independiente, también puedes acceder al crédito, pero deberás respaldar tus ingresos con documentación adicional. En estos casos, normalmente se solicita demostrar al menos un año de actividad económica continua, presentar registros de ventas, respaldos de ingresos y los últimos formularios de impuestos correspondientes.

Paso 4: Define si comprarás, construirás o refaccionarás

El siguiente paso es identificar el destino del crédito, porque los documentos del inmueble varían según el caso.

Para compra de vivienda, generalmente se solicita:

Título de propiedad.

Folio Real actualizado.

Impuestos municipales al día.

Para construcción o refacción, se debe presentar:

Presupuesto detallado de la obra.

Cronograma de ejecución.

Documentación respaldada por un arquitecto, ingeniero o constructor responsable.

Paso 5: Calcula tu capacidad de pago

Las entidades financieras evaluarán si el solicitante puede asumir la deuda sin afectar su economía familiar.

En la mayoría de los casos, la cuota mensual del crédito no debe superar el 40% de los ingresos demostrables. Por eso, antes de iniciar la solicitud, es recomendable revisar ingresos, gastos fijos y otras deudas vigentes.

Paso 6: Acude a una entidad financiera y compara condiciones

Una vez reunidos los documentos, el solicitante debe acudir a una entidad financiera para recibir orientación sobre los requisitos actualizados, límites de financiamiento, plazos, tasas y condiciones específicas.

Aunque el Crédito de Vivienda de Interés Social cuenta con tasas reguladas, cada entidad puede solicitar documentación adicional durante la evaluación.

Paso 7: Presenta tu carpeta y espera la evaluación

Con la documentación completa, el banco revisará la información personal, laboral, económica y legal del inmueble.

Si el solicitante cumple los requisitos, la entidad continuará con la evaluación crediticia y legal antes de aprobar el financiamiento.

La recomendación principal es no iniciar el trámite de manera improvisada. Tener una carpeta ordenada, verificar la capacidad de pago y consultar previamente con el banco puede acelerar el proceso para acceder a una vivienda propia.

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