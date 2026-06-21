Cisternas varadas por bloqueos comienzan a ingresar a la planta de Senkata

En medio del segundo día de la declaratoria de estado de excepción en Bolivia, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó desde la planta de Senkata que las cisternas con combustible comenzaron a ingresar nuevamente al centro de distribución, tras varios días de bloqueo que afectaron el abastecimiento en La Paz y El Alto.

La autoridad explicó que las unidades llegan desde diferentes rutas, entre ellas Desaguadero y el eje troncal, y señaló que se espera el arribo progresivo de más cisternas durante la jornada.

“Ustedes pueden ver, a cada momento llegan cisternas. Están llegando desde Desaguadero y van a llegar muchas más. Pronto vamos a destinar este combustible a la ciudad de La Paz y El Alto”, manifestó Blanco.

Combustible será analizado antes de su distribución

El ministro pidió paciencia a la población y explicó que, antes de despachar gasolina y diésel a las estaciones de servicio, YPFB debe cumplir controles de calidad para evitar cualquier riesgo en los vehículos.

Blanco indicó que el combustible debe ser enviado a laboratorio, verificado, ingresado a tanques y sometido a un proceso de estabilización antes de su distribución.

“Preferimos que se tenga un poco de paciencia y estar seguros de que la gasolina y el diésel están en las condiciones que deben estar”, señaló.

La autoridad remarcó que existe una instrucción presidencial para garantizar que no se distribuya combustible con sospecha de contaminación.

“No puede salir ni una gota de gasolina si existe la mínima sospecha de que pueda estar contaminada”, afirmó.

Más de 60 cisternas ya habrían ingresado

Blanco informó que, hasta el momento de su declaración, más de 60 cisternas habrían ingresado a Senkata, aunque aclaró que la cifra puede variar debido al movimiento constante de unidades.

Además, señaló que alrededor de 300 cisternas se encuentran en camino por el eje troncal y una cantidad similar llegaría por rutas alternas, con el objetivo de reforzar el abastecimiento en el departamento de La Paz.

“Hay en camino unas 300 que vienen por el eje troncal y del otro lado vienen otras 300 aproximadamente”, indicó.

Gobierno prevé normalizar el abastecimiento esta semana

Consultado sobre el tiempo que tomará normalizar la provisión de combustible, el ministro sostuvo que el Gobierno prevé restablecer el suministro durante esta semana, aunque insistió en que se deben cumplir todos los procedimientos técnicos.

“Yo calculo que vamos a estar con todo normal esta semana, pero tenemos que tener paciencia. Han sido más de 50 días de estar bloqueados”, dijo Blanco.

La autoridad pidió disculpas a la ciudadanía por las largas filas en las estaciones de servicio y afirmó que la falta de combustible se agravó por los bloqueos que impidieron el paso regular de cisternas hacia la planta de Senkata.

Finalmente, aseguró que la llegada diaria de cisternas comenzará a regularizarse, mientras el Gobierno mantiene los controles para garantizar la distribución segura de gasolina y diésel a La Paz y El Alto.

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