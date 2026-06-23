Santa Cruz queda libre de bloqueos tras acuerdo entre la Gobernación y sectores movilizados de Yapacaní

Luego de más de 30 días de conflicto en la provincia Ichilo, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, logró un acuerdo con la dirigencia de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias Productores Agroforestales Ecológicos El Choré, San Juan Campo Víbora, que permitió el levantamiento inmediato del bloqueo instalado en el kilómetro 50 de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, en la zona de Campo Víbora.

La autoridad departamental se trasladó la noche de este lunes hasta el municipio de Yapacaní para encabezar una mesa de diálogo de emergencia con representantes del sector movilizado, además de autoridades del Gobierno nacional, el Viceministerio de Tierras, YPFB, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Senasag y otras instituciones involucradas.

Tras varias horas de negociación, que se extendieron hasta cerca de las 23:00, las partes suscribieron un acta de 14 puntos que establece compromisos orientados a atender las demandas productivas de la región y garantiza el levantamiento definitivo de los bloqueos y todas las medidas de presión.

El acuerdo permitió restablecer al 100% la circulación vehicular en una de las principales rutas de conexión del país, normalizando el transporte de pasajeros, el abastecimiento de productos y el flujo comercial entre Santa Cruz y Cochabamba.

Durante la reunión se identificó que varias de las demandas planteadas corresponden a competencias del Gobierno nacional. Sin embargo, la Gobernación asumió compromisos dentro de sus atribuciones, entre ellos la atención de caminos departamentales, el apoyo a proyectos de investigación agrícola y la agilización de personerías jurídicas mediante procesos digitalizados.

“Lo más importante acá es que todo se puede solucionar dialogando, hablando, comprometiéndose y lo más importante es trabajar”, afirmó el gobernador Juan Pablo Velasco tras la firma del acuerdo.

Asimismo, anunció que las mesas técnicas de seguimiento comenzarán a trabajar bajo un cronograma definido para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Los 14 acuerdos suscritos entre la Gobernación, el Gobierno nacional y los movilizados de Yapacaní

Mesas técnicas sobre el Decreto Supremo 5502. Se realizarán mesas técnicas el 6 de julio para analizar y tratar el alcance del Decreto Supremo N.º 5502. Instalación de una estación meteorológica. El Gobierno nacional y la Gobernación trabajarán de manera inmediata para instalar una estación meteorológica en el municipio de Yapacaní. Elaboración de un calendario agrícola. Ambas instancias gestionarán ante las entidades correspondientes la elaboración de un calendario agrícola para la región. Propuesta de una planta de acopio y transformación de granos. Se instalarán mesas de trabajo para evaluar y desarrollar esta iniciativa productiva. Liberación de biotecnología en semillas. El INIAF y Senasag informaron que trabajan en la liberación de biotecnología en semillas, proceso que se desarrollará de manera coordinada. Parcelas piloto de investigación de granos. El Gobierno nacional y departamental atenderán esta demanda mediante el CIAT y el INIAF. Atención a caminos departamentales. La Gobernación se compromete a mejorar y atender los caminos de competencia departamental, mientras que los caminos municipales continuarán bajo responsabilidad de los gobiernos municipales. Arancel e IVA cero para pequeños productores. El Gobierno nacional informó que cuenta con un proyecto de decreto supremo para implementar estos beneficios. Fideicomiso de Bs 2.500 millones para reactivación económica. Se anunció un fideicomiso administrado por el BDP para otorgar financiamiento a pequeños productores con una tasa de interés del 5%. Estudio sobre una refinería en Yapacaní. YPFB realizará estudios de viabilidad a través de mesas de trabajo para analizar esta solicitud. Garantía de no privatización de empresas públicas. El Gobierno nacional aseguró que no privatizará ninguna empresa estatal y se desarrollarán mesas de trabajo para informar sobre el funcionamiento de la planta de EMAPA en Yapacaní. Acceso y posible venta de urea en Yapacaní. YPFB informó sobre los puntos de venta existentes en Santa Cruz de la Sierra y Montero y evaluará la apertura de un punto de venta en Yapacaní, previo estudio técnico. Levantamiento inmediato de bloqueos y medidas de presión. La Federación El Choré se compromete a levantar los bloqueos de caminos y priorizar el diálogo como mecanismo para resolver futuros conflictos. Agilización de personerías jurídicas. La Gobernación anunció que acelerará estos trámites mediante la digitalización de los procesos correspondientes.

Con la firma del acta y la habilitación total de la carretera, las autoridades dieron por superado un conflicto que durante más de un mes afectó la transitabilidad y la actividad económica de la región, apostando por el diálogo y la coordinación institucional como mecanismo para atender las demandas de los movilizados.

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