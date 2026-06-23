Después de 53 días de bloqueos, conflictos sociales y perjuicios en distintas regiones del país, Bolivia comienza a retomar la normalidad en sus carreteras.

Este martes 23 de junio, la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, actualizó su reporte de transitabilidad e informó que no se registran puntos de bloqueo activos en ninguna región del territorio nacional.

El levantamiento de las medidas de presión permite que transportistas, pasajeros, productores y vehículos particulares vuelvan a circular por las principales rutas del país, luego de más de un mes de afectaciones al abastecimiento, al comercio y al transporte interdepartamental.

Sin embargo, la ABC señaló que aún existen cinco sectores donde se realizan trabajos de limpieza de material que fue dejado sobre la vía durante los días de bloqueo.

Los puntos donde se ejecutan estas labores son:

Zona de Bombeo, en el sector Sayari–Chancadora.

Sector de Tukiña.

Sector de Japo Kasa.

Sector de Puente Ketto.

Sector de cruce Ventilla y Tacopaya.

En estos lugares, maquinaria y personal de la entidad caminera trabajan para retirar tierra, piedras y otros obstáculos, con el objetivo de garantizar una circulación más segura para los usuarios de las rutas.

La normalización del tránsito representa un alivio para miles de familias, transportistas y sectores productivos que durante semanas enfrentaron pérdidas económicas, escasez de productos, demoras en viajes y dificultades para movilizar alimentos, combustible y medicamentos.

Aunque el país ya no registra bloqueos activos, las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución en los sectores donde todavía se realizan tareas de limpieza y mantenimiento.

Tras semanas de tensión, Bolivia vuelve a abrir sus caminos y da los primeros pasos hacia la recuperación de la transitabilidad plena.

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