¿Qué pasó con los precios en Santa Cruz? El pollo se estabiliza y el cerdo registra incrementos

Tras el levantamiento de los bloqueos, un equipo de prensa de Red Uno llegó hasta el mercado Antiguo Abasto para verificar los precios actuales de productos esenciales de la canasta familiar, como el pollo y la carne de cerdo.

Según las comerciantes, el kilo de pollo, tanto de Mairana como el Industrial, se comercializa actualmente en 16,50 bolivianos. Además, aseguraron que, por el momento, no se prevén nuevos incrementos en el precio.

“No va a subir porque ya están llegando los productos. Hoy no hubo mucha producción debido al tema de los bloqueos, que generaron pérdidas, pero esperamos que el pollo no aumente”, señaló una vendedora.

La noticia representa un alivio para muchas familias que durante los últimos días estuvieron atentas a posibles variaciones en los precios de los alimentos debido a los conflictos y las dificultades de abastecimiento.

Sin embargo, la situación es diferente para la carne de cerdo. Los comerciantes informaron que varios cortes registran precios más elevados. El kilo de costilla se vende en 33 bolivianos, la pierna en 25 bolivianos, el brazo en 23 bolivianos, el corte español en 31 bolivianos y la chuleta en 32 bolivianos.

Los vendedores aseguran que el incremento responde a las dificultades generadas durante los días de bloqueo, por lo que recomiendan a la población tomar previsiones al momento de realizar sus compras.

En este segundo día de la semana, los consumidores continúan atentos a la evolución de los precios, especialmente de aquellos productos que forman parte de la alimentación diaria de los hogares bolivianos.

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