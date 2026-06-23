Alcaldía paceña reanuda desayuno escolar tras bloqueos

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció la reanudación de la entrega del Alimento Complementario Escolar a partir del martes 23 de junio, tras la mejora en las condiciones de circulación luego de las movilizaciones que afectaron el abastecimiento.

Mediante un comunicado, la Alcaldía informó que la distribución se realizará en las unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial del municipio. Para ello, los directores de cada establecimiento deberán coordinar la logística de entrega con los padres de familia.

La comuna precisó que la distribución en el área rural permanecerá temporalmente suspendida debido a los bloqueos viales que aún dificultan el acceso a esas regiones.

Asimismo, señaló que las raciones que no pudieron ser entregadas durante este periodo serán reprogramadas y distribuidas una vez que se normalice la circulación vehicular y el abastecimiento de materias primas necesarias para la producción.

La Alcaldía reafirmó su compromiso con la alimentación y el bienestar de los estudiantes paceños y agradeció la comprensión de las familias, asegurando que continuará trabajando para garantizar la entrega del beneficio en cuanto las condiciones lo permitan.

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