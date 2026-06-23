San Juan sin miedo: el método recomendado por Pofoma para proteger a las mascotas de la pirotecnia

Mientras muchas familias se preparan para celebrar San Juan, las autoridades recuerdan que esta fecha también puede convertirse en una de las noches más difíciles para las mascotas.

Con el objetivo de promover una celebración más responsable, el encargado de Pofoma, subteniente Carlos Cruz, presentó la campaña “Apaga el Ruido y Enciende la Empatía”, una iniciativa desarrollada junto a la Policía Boliviana para reducir el uso de pirotecnia y proteger a los animales de compañía.

Según explicó la autoridad, los estruendos provocados por los fuegos artificiales generan altos niveles de estrés, miedo y ansiedad en perros y gatos, quienes poseen una capacidad auditiva mucho más sensible que la de los seres humanos.

“Lo que para muchas personas representa diversión, para los animales puede convertirse en una experiencia traumática”, advirtió.

Como parte de la campaña, Pofoma difundió una técnica sencilla de contención para ayudar a los canes a enfrentar situaciones de estrés. El método consiste en colocar una venda elástica alrededor del cuerpo del animal, iniciando desde la zona del pecho, cruzando por la espalda, pasando por debajo del vientre y sujetándola con un nudo lateral.

La venda debe colocarse de manera suave, sin apretar ni restringir los movimientos del animal. El objetivo es generar una sensación similar a un abrazo, proporcionando seguridad y tranquilidad durante los momentos de mayor ruido.

Además de esta técnica, las autoridades recomiendan mantener a las mascotas en ambientes cerrados y seguros, verificar puertas y ventanas para evitar fugas, colocarles una identificación con nombre y número de contacto, y utilizar música o sonidos ambientales para disminuir el impacto de las explosiones.

También se aconseja evitar la automedicación. Si se considera necesario administrar algún tranquilizante, se debe consultar previamente con un médico veterinario.

Las autoridades alertan que durante las celebraciones de San Juan es común que muchos animales escapen de sus hogares debido al pánico provocado por la pirotecnia, exponiéndose a accidentes, extravíos o situaciones de riesgo.

¿Qué hacer ante una mordedura?

En caso de un ataque canino, las recomendaciones son acudir inmediatamente a un centro de salud, lavar la herida con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos e identificar al animal agresor para facilitar el seguimiento sanitario correspondiente.

Desde Pofoma insistieron en que la mejor forma de prevenir el sufrimiento animal es evitar el uso de pirotecnia y apostar por una celebración más consciente.

Porque mientras las luces duran apenas unos segundos, el miedo de una mascota puede permanecer durante horas. Esta noche de San Juan, el llamado es simple: cambiar el ruido por empatía y recordar que ellos también forman parte de nuestras familias.

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