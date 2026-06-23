La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) inició la cuenta regresiva para la 35.ª Rueda de Negocios Internacional Bolivia, considerada la principal plataforma de vinculación empresarial del país y una de las más importantes de la región.

El evento se desarrollará del 21 al 23 de septiembre en el marco de Expocruz y reunirá a empresas de Bolivia y del exterior interesadas en generar alianzas comerciales, identificar oportunidades de inversión y ampliar mercados.

La subgerente comercial de Cainco, María Olivia Stelzer, destacó que existe una gran expectativa para esta nueva versión debido a las oportunidades que ofrece a los empresarios bolivianos para conectarse con potenciales clientes, socios estratégicos e inversionistas.

“Es una oportunidad que tiene el empresario boliviano para aprovechar contactos, generar alianzas y desarrollar proyectos con empresas que buscan invertir en Bolivia”, afirmó.

Para esta gestión, la organización espera superar las 700 empresas inscritas y rebasar los 100 millones de dólares en intenciones de negocios, una cifra que marcaría un nuevo hito para el encuentro empresarial.

La participación internacional será uno de los principales atractivos del evento. Se prevé la presencia de empresas provenientes de 16 países, fortaleciendo el intercambio comercial y las posibilidades de concretar nuevos acuerdos.

Stelzer informó que Cainco mantiene acercamientos con instituciones empresariales de Chile, Brasil, China e India, cuyos representantes han manifestado interés en participar y promover la llegada de nuevas empresas al mercado boliviano.

La Rueda de Negocios tendrá un carácter multisectorial, permitiendo la participación de empresas de distintos rubros, entre ellos bebidas, textiles, construcción, manufactura, comercio, servicios, logística, tecnología, energía, turismo y salud.

“Todos los sectores tienen un espacio y una oportunidad dentro de este encuentro. Están invitadas empresas pequeñas, medianas y grandes”, enfatizó la ejecutiva.

Los resultados de la pasada versión reflejan la magnitud del evento. En 2025 participaron más de 600 empresas de 16 países, se realizaron 8.020 reuniones de negocios y se generaron intenciones comerciales por 99,4 millones de dólares.

Con estos antecedentes, Cainco apuesta a consolidar nuevamente a la Rueda de Negocios Internacional Bolivia como el principal escenario para conectar empresas, impulsar inversiones y fortalecer la actividad económica del país.

La entidad también invitó a los empresarios a sumarse al encuentro y aprovechar las herramientas de orientación y acompañamiento disponibles para garantizar una participación efectiva y productiva.

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