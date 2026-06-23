Más de 50 días de bloqueos en las carreteras del país dejan una profunda huella en la economía nacional. Las cifras reflejan un escenario preocupante: pérdidas multimillonarias, industrias afectadas, empleos en riesgo y una recuperación que podría extenderse durante varios años.

De acuerdo con datos oficiales de la Cámara Nacional de Industrias, el sector industrial registra pérdidas de 12 millones de dólares por día a nivel nacional, lo que representa cerca de 600 millones de dólares acumulados durante el periodo de conflictividad.

En el caso específico de La Paz, las pérdidas alcanzan los 3 millones de dólares diarios y suman alrededor de 150 millones de dólares acumulados. Además, se reportan 13 mil industrias afectadas y más de 150 mil trabajadores impactados directamente por la paralización de actividades productivas.

El economista Rubén Arias explicó que las pérdidas nacionales superan los 3.000 millones de dólares, una cifra que equivale aproximadamente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia.“Estamos hablando de una afectación bastante significativa. Bolivia registra un crecimiento económico anual de entre el 2% y el 3%, por lo que recuperar una pérdida de esta magnitud podría demandar al menos tres años de trabajo sostenido”, señaló.

Sin embargo, el especialista advirtió que el impacto podría ser aún mayor debido a los efectos colaterales sobre otras actividades económicas vinculadas al sector industrial, como el transporte, la logística, el comercio, el consumo y las exportaciones.

“Si consideramos toda la cadena productiva afectada, la recuperación podría extenderse entre tres y cinco años”, afirmó.

Uno de los datos más alarmantes es el riesgo que enfrentan miles de fuentes laborales. Según las estimaciones, más de 150 mil empleos vinculados a la industria se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a problemas de liquidez, reducción de operaciones y posibles cierres de empresas.

Inflación más alta y menor poder adquisitivo

El economista también advirtió que una de las consecuencias más inmediatas será el incremento de la inflación.

Antes de los bloqueos, las proyecciones apuntaban a una inflación cercana al 15% para esta gestión. Sin embargo, tras casi dos meses de interrupción económica, las previsiones superan el 20%.

En términos prácticos, esto significa una pérdida del poder adquisitivo para las familias bolivianas. Los ingresos alcanzarán para comprar menos productos y servicios debido al incremento generalizado de precios.

Mercados perdidos y deterioro de la imagen país

Otro de los efectos más graves es la pérdida de mercados internacionales y el debilitamiento de la confianza de compradores e inversionistas extranjeros.

Arias citó el caso del sector bananero, que vio caer drásticamente sus exportaciones debido a la imposibilidad de trasladar la producción hacia los mercados externos. Empresas que anteriormente exportaban hasta 150 camiones por mes redujeron significativamente sus operaciones e incluso registraron meses sin exportaciones.

“La afectación no es solamente económica. También se deteriora la imagen del país como proveedor confiable y se pone en riesgo la relación comercial con mercados internacionales”, sostuvo.

¿Qué medidas se necesitan?

Para enfrentar la crisis, el especialista considera imprescindible que el Gobierno aplique medidas orientadas a reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía.

Entre los ajustes que podrían implementarse en los próximos meses mencionó cambios relacionados con el mercado cambiario, reformas tributarias y medidas vinculadas al sector de hidrocarburos.

Según su análisis, estas decisiones serán determinantes para contener los efectos de una crisis que ya golpea a empresas, trabajadores y familias de todo el país.

Tras más de 50 días de bloqueos, Bolivia enfrenta ahora el desafío de reconstruir la actividad económica, recuperar la confianza internacional y evitar que las pérdidas continúen profundizando el impacto sobre el empleo y el bienestar de la población.

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