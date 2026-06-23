Analista califica como “derrotas sucesivas” los bloqueos promovidos por Evo Morales

El analista político y docente de Ciencias Políticas, Rolando Tellería, aseguró que las movilizaciones impulsadas por el expresidente Evo Morales en los últimos años acumulan al menos 119 días de bloqueos y no lograron concretar los principales objetivos políticos planteados por sus promotores.

La evaluación surge después de que sectores afines al exmandatario anunciaran un cuarto intermedio en las medidas de presión que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y en medio de la vigencia del estado de excepción decretado por el Gobierno para restablecer la transitabilidad en las carreteras del país.

Tellería afirmó que las medidas de presión se registraron en 2023, 2024 y 2025, con duraciones variables de 10, 37, 20 y 52 días, y que habrían generado importantes pérdidas económicas, además de un fuerte impacto social en distintas regiones del país.

Según su análisis, los bloqueos no habrían logrado sus objetivos políticos, como la habilitación de siglas o demandas de carácter electoral, por lo que calificó estas acciones como “derrotas sucesivas” dentro de la estrategia del líder político.

El analista también señaló que durante los conflictos se habrían registrado fallecidos y afectaciones en la atención médica y el transporte, lo que derivó en desgaste tanto para bloqueadores como para la población afectada por las interrupciones de vías.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones estarían impulsadas principalmente por bases sociales y organizaciones sindicales, que han sido sometidas a una alta presión y desgaste en los últimos conflictos.

Tellería afirmó que el país enfrenta una situación de debilidad institucional que exige acuerdos políticos más amplios entre el Gobierno y organizaciones sociales, aunque cuestionó la conducción de algunos sectores sindicales y pidió que los responsables de hechos violentos sean procesados por la justicia.

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