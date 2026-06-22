Combustible de cisternas retenidas será sometido a controles técnicos antes de su venta

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que se realizará un control de calidad total al combustible transportado en camiones cisterna que permanecieron retenidos debido a los bloqueos de carreteras.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado señaló que, en el marco de sus atribuciones de supervisión y tuición, vela de manera permanente por el proceso de control de calidad del combustible, con el objetivo de garantizar que la gasolina y el diésel lleguen en condiciones adecuadas a los usuarios finales.

YPFB y ANH harán análisis bajo protocolos técnicos

El Ministerio indicó que instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizar análisis completos de control de calidad bajo estrictos protocolos técnicos.

Estos controles se efectuarán en cumplimiento del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 5619, del 14 de mayo de 2026.

Según el comunicado, la finalidad es descartar cualquier posible alteración en las propiedades del combustible que fue transportado en cisternas retenidas por varios días a causa de los bloqueos.

Combustible será distribuido solo si cumple especificaciones

La cartera de Hidrocarburos aclaró que, una vez que los resultados confirmen el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente, YPFB procederá con la descarga de los productos en las plantas de almacenamiento.

Posteriormente, el combustible será distribuido a las estaciones de servicio para su comercialización en las próximas horas, con el fin de fortalecer el abastecimiento en el departamento de La Paz.

Buscan restablecer gradualmente la normalidad

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías aseguró que continuará coordinando con YPFB y la ANH para restablecer de manera gradual la normalidad en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles líquidos en el país.

La medida se da en un contexto de alta demanda de carburantes, luego de varios días de afectación por bloqueos que impidieron el paso regular de cisternas y generaron largas filas en estaciones de servicio, principalmente en La Paz y El Alto.

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