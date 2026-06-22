¿Necesita dólares? Así cotiza el paralelo y referencial la tarde de este lunes en Bolivia

El mercado cambiario boliviano cerró la tarde de este lunes 22 de junio con una relativa estabilidad en la cotización del dólar estadounidense, aunque manteniéndose en niveles elevados que continúan generando preocupación entre ciudadanos, importadores y sectores productivos.

De acuerdo con plataformas especializadas en el monitoreo diario del tipo de cambio, el dólar paralelo registró una cotización de Bs 9,94 para la compra y Bs 9,95 para la venta durante la tarde, sin variaciones significativas respecto a jornadas anteriores.

En las primeras horas del día, la divisa estadounidense había alcanzado los Bs 9,95 para la compra y Bs 9,93 para la venta, mostrando apenas ligeros ajustes a lo largo de la jornada. Este comportamiento confirma una tendencia de estabilidad dentro de un rango estrecho, aunque en niveles considerados históricamente altos para el contexto económico nacional.

Por su parte, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantuvo sin modificaciones, con una cotización de Bs 9,72 para la compra y Bs 9,92 para la venta. Estas cifras continúan siendo utilizadas como referencia para diversas operaciones financieras y comerciales.

La brecha entre las cotizaciones del mercado paralelo y los valores referenciales refleja la persistente presión sobre la disponibilidad de divisas en el país. Analistas atribuyen esta situación a una demanda sostenida de dólares por parte de ciudadanos, importadores y distintos sectores económicos que requieren moneda extranjera para sus operaciones.

Si bien la jornada no registró movimientos bruscos ni cambios abruptos en la cotización, el comportamiento del mercado confirma que la tensión cambiaria sigue presente. El dólar continúa moviéndose en niveles elevados, consolidando un escenario que mantiene la atención de los actores económicos y de la población en general.

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