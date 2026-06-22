¡Atención, amas de casa! ¿Subirá el precio del pollo? Esto responden los avicultores de Santa Cruz

Aunque algunas rutas ya fueron habilitadas y comenzó a normalizarse el traslado de productos al interior del país, los avicultores advierten que las consecuencias de los bloqueos aún no han terminado y que el precio del pollo podría registrar incrementos en las próximas semanas debido a una menor oferta en el mercado.

El representante del sector avícola, Iber Gutiérrez, señaló que las granjas comienzan a experimentar un leve alivio tras varias semanas de dificultades para comercializar su producción. Según explicó, el pollo ya está saliendo hacia los mercados locales y también se están realizando despachos a otros departamentos, aunque todavía no se ha alcanzado la estabilidad necesaria.

“Ha comenzado un poquito el alivio para nosotros. Estamos comenzando a vender, todavía no con la regularidad necesaria, pero ya hemos comenzado a vender y el producto está saliendo acá en la ciudad y también está despachándose al interior del país”, manifestó.

Gutiérrez explicó que durante los días de bloqueo una gran cantidad de aves permaneció más tiempo del habitual en las granjas debido a las restricciones en el suministro de alimentos y a las dificultades de transporte. Esta situación generó una sobreoferta temporal de pollos de mayor tamaño, lo que actualmente mantiene los precios contenidos.

Según el productor, en los últimos días el sector logró acercarse a sus costos de producción, aunque todavía continúa vendiendo por debajo de ellos. Indicó que el precio actual, que oscila entre los 18 y 20 bolivianos por kilogramo, responde a un proceso de equilibrio del mercado y no necesariamente a un incremento extraordinario.

Sin embargo, advirtió que la tendencia apunta a una subida gradual debido a las pérdidas registradas durante la crisis y a la disminución de la capacidad productiva. “Tenemos una pérdida que ha llevado a una disminución productiva que va a generar a futuro que el precio continúe subiendo seguramente por la poca oferta que va a salir”, afirmó.

El sector garantiza el abastecimiento de pollo para los próximos 15 días. No obstante, los efectos más fuertes podrían comenzar a sentirse a partir de la tercera semana, cuando la reducción en la producción empiece a reflejarse en los mercados.

“Seguramente a partir de la tercera semana vamos a comenzar a sentir el impacto”, sostuvo Gutiérrez, quien explicó que regiones como Cochabamba aún no han logrado repoblar sus granjas y que toda la cadena productiva, incluidas las empresas reproductoras, también resultó afectada.

Los avicultores aseguran que aún no han recibido compensaciones por las pérdidas sufridas durante los bloqueos y reiteran que las consecuencias económicas terminarán repercutiendo en toda la población a través del encarecimiento de los alimentos.

Mientras tanto, el sector espera que la normalización de las rutas permita recuperar gradualmente la producción y evitar un escenario de mayor escasez en los próximos meses.

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