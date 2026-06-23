¡Final feliz! Rex, el can que marchó junto a policías, ya tiene casa y familia

Lo que comenzó como una historia de compañía inesperada en medio de los operativos de desbloqueo en Cochabamba tuvo un final feliz. Rex, el perro que acompañó a los efectivos policiales durante las jornadas de vigilancia y restablecimiento del tránsito en la carretera al occidente del país, fue incorporado oficialmente al Comando Regional del Valle Bajo, en Quillacollo.

El can, que llegó por cuenta propia a la zona de Parotani mientras la Policía instalaba su campamento para los operativos, se ganó rápidamente el cariño de los uniformados. Desde entonces, caminó junto al contingente entre carreteras bloqueadas, piedras y escombros, convirtiéndose en un compañero inseparable de las jornadas de trabajo.

Su lealtad llamó la atención de policías y ciudadanos. Incluso durante una de las intervenciones fue visto avanzando al frente del grupo, una imagen que se viralizó en redes sociales y despertó muestras de afecto de la población.

La mañana de este martes, Rex participó en su primera actividad oficial junto a efectivos policiales en Quillacollo, marcando el inicio de una nueva etapa en la institución que decidió adoptarlo y brindarle un hogar permanente.

De acuerdo con el Comando Regional del Valle Bajo, el animal destacó por su carácter amigable, energía y valentía durante los operativos. Por ello, los uniformados determinaron que ya no volverá a vivir en las calles y pasará a formar parte de una de las unidades policiales.

La historia de Rex también estuvo presente en la carrera 2K organizada en conmemoración de los 200 años de la Policía Boliviana, donde acompañó a los efectivos como una de las figuras más queridas de la jornada.

De perro callejero a compañero de los uniformados, Rex se ha convertido en un símbolo de lealtad y compañerismo para la Policía del Valle Bajo, que ahora le abre las puertas de su nuevo hogar.

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