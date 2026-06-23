Un hecho de sangre ocurrido en la localidad de Jorochito, en el municipio de El Torno, Santa Cruz, es actualmente investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que un hombre de aproximadamente 46 años fuera hallado sin vida con múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho fue reportado el pasado sábado en horas de la noche, lo que motivó el desplazamiento del personal policial hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la autopsia médico-legal, donde el forense determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia provocada por 11 heridas punzocortantes distribuidas en diferentes partes del cuerpo.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que el caso se encuentra en etapa de investigación.

“Este caso se encuentra en proceso de investigación”, señaló la autoridad policial en contacto con el programa El Mañanero.

Asimismo, de manera preliminar, la Policía no descarta un posible móvil vinculado a un conflicto de carácter pasional, aunque esta hipótesis aún debe ser confirmada mediante las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan recopilando indicios y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables de este hecho violento.

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