Aprehenden a la exministra Wilma Alanoca y la trasladan a la Felcc

La exviceministra Wilma Alanoca fue aprehendida por efectivos de la Policía Boliviana en momentos en que brindaba una conferencia de prensa en inmediaciones de la plaza Murillo.

El operativo estuvo a cargo de una unidad policial femenina que ingresó al recinto donde la exfuncionaria se dirigía a los medios de comunicación. Los efectivos procedieron a notificarle el mandamiento de aprehensión vigente en su contra y a realizar su inmediato traslado hacia dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Al momento de ser custodiada por las fuerzas del orden, la exautoridad manifestó públicamente que desconocía las causales jurídicas y los motivos específicos por los cuales se determinó su conducción obligatoria, argumentando presuntas irregularidades en su procesamiento.

La exviceministra enfrenta múltiples investigaciones penales, las cuales indagan presuntas anomalías e irregularidades administrativas cometidas durante el periodo en que ejerció funciones durante la gestión del expresidente Evo Morales.

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