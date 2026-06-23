Caso Mutualista: Jhonny Fernández se presenta a declarar como testigo

La tarde de este martes se determinó la suspensión de la audiencia testifical del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco del denominado caso Mutualista. La exautoridad se había presentado de manera voluntaria en las dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicadas en la zona de El Mechero, antes de que se dictara la postergación del acto procesal.

Antecedentes del conflicto

El exburgomaestre acudió a la cita policial en calidad de testigo para brindar su informe sobre la situación jurídica y la defensa de los terrenos del mercado Mutualista. Este proceso surge luego de que en abril pasado diversas autoridades municipales, sectores cívicos y gremiales acusaran formalmente a la pasada gestión por presuntos negociados en la instrucción de entrega de documentación de dichos predios.

La exautoridad sostiene que resguardó la propiedad de los predios públicos hasta la última hora de su mandato edil y que no entregó los terrenos en disputa. Asimismo, Fernández argumenta haber enfrentado una imputación formal y dos años de presiones jurídicas permanentes como consecuencia directa de haber asumido la defensa institucional de este patrimonio local.

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