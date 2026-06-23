“Ya no basta el escáner: el narcotráfico evoluciona y evade controles tradicionales, afirma exjefe policial

La reciente incautación de cerca de 50 toneladas de droga camufladas en cargamentos de madera en Brasil reactivó las alarmas en Sudamérica y puso nuevamente bajo observación las rutas de exportación vinculadas a Bolivia, tras antecedentes similares reportados en Chile.

Según reportes de autoridades brasileñas, el cargamento habría sido detectado en una operación de alto nivel de cooperación internacional, lo que evidencia según expertos una creciente sofisticación del crimen organizado que utiliza nuevas modalidades para evadir controles fronterizos.

El coronel en servicio pasivo Rubén Barrientos, entrevistado en el programa El Mañanero, explicó que este tipo de hallazgos refleja una evolución preocupante en los métodos del narcotráfico.

“El mecanismo que ha sido utilizado es poco detectable”, señaló el analista, al referirse a la forma en que la droga es impregnada o camuflada dentro de la madera destinada a exportación.

De acuerdo con Barrientos, el crimen organizado ya no depende únicamente de métodos tradicionales como el transporte en compartimientos ocultos o personas, sino que ha migrado hacia sistemas más complejos vinculados al comercio exterior.

“El mecanismo está diseñado para mimetizar la sustancia dentro de un producto legítimo, lo que reduce la efectividad de controles humanos, escáneres e incluso perros detectores”, explicó.

Una cadena vulnerable de exportación

El experto advirtió que el punto crítico estaría en toda la cadena de exportación de madera, desde los aserraderos hasta los controles aduaneros. En ese proceso intervienen instituciones estatales y privadas, lo que abre múltiples puntos de posible vulneración.

En el caso de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, región señalada en reportes preliminares como posible punto de origen de los cargamentos, las investigaciones apuntan a la necesidad de revisar procedimientos en entidades de control forestal, sanitario y aduanero.

Sin embargo, Barrientos pidió cautela respecto a la responsabilidad institucional:

“No se debe estigmatizar al sector productivo ni a las autoridades sin una investigación objetiva que determine responsabilidades concretas”, afirmó.

Cooperación internacional en marcha

Uno de los aspectos destacados por el analista es el fortalecimiento del intercambio de información entre países de la región. Según explicó, tanto el operativo en Brasil como casos anteriores en Chile habrían sido posibles gracias a datos compartidos entre agencias internacionales.

“Sin información, la detección de este tipo de estructuras sería casi imposible”, sostuvo.

Este elemento, añadió, representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, aunque advirtió que aún es necesario mejorar tecnología, capacitación y coordinación entre instituciones.

Un desafío en evolución

La modalidad de ocultamiento en madera evidencia un cambio en la estrategia del narcotráfico: pasar de rutas visibles y métodos conocidos a sistemas integrados en el comercio legal.

Para los analistas, este tipo de casos no solo implica un reto operativo, sino también institucional y político, debido a la necesidad de reforzar controles sin afectar la actividad productiva ni el comercio internacional.

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