Can antidroga frustra envío de 261 cápsulas de cocaína en Cochabamba

Un operativo antidroga ejecutado en la Terminal de Buses de Cochabamba permitió la incautación de 261 cápsulas de clorhidrato de cocaína, gracias a la intervención del can detector “Lía”, integrante del equipo K-9 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

El procedimiento se realizó durante controles en empresas de transporte interdepartamental, donde efectivos de la FELCN y el equipo CIOC K-9 inspeccionaban equipajes con destino a otras regiones del país.

En ese contexto, la perrita “Lía” alertó sobre un bolso sospechoso, lo que motivó la requisa inmediata del equipaje. Durante la revisión, los peritos antinarcóticos encontraron las 261 cápsulas con la sustancia controlada, presuntamente listas para ser trasladadas de manera interdepartamental.

Los resultados del operativo antidroga. Foto: Policía Boliviana

Como resultado del operativo, una persona fue aprehendida en flagrancia y puesta a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de drogas.

Las autoridades destacaron el rol de los canes detectores y del personal especializado, señalando que estos operativos son clave para frenar el traslado de sustancias controladas a través de terminales terrestres y otras rutas del país.

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