Se escondía en un cuarto alquilado: recapturan a reo que escapó del hospital San Juan de Dios

La Policía Boliviana logró la recaptura de José Antonio Durán Peca, el interno que el pasado 15 de mayo escapó del hospital San Juan de Dios, donde permanecía internado de emergencia por un cuadro de hernia y bajo custodia policial.

Según el informe oficial, el privado de libertad aprovechó un momento de descuido de su escolta para abandonar las instalaciones médicas y evadir los controles de seguridad, iniciando así un periodo de fuga que se extendió por más de un mes.

El reo se encontraba con detención preventiva desde el 21 de febrero en el penal de Palmasola, investigado por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, de acuerdo con los registros de la Gobernación penitenciaria.

Tras su desaparición, la Policía activó operativos de búsqueda e inteligencia con el objetivo de dar con su paradero. Las investigaciones permitieron establecer que el fugitivo se encontraba oculto en una habitación de alquiler ubicada sobre la avenida Paurito, en la zona del Plan 3000.

La recaptura fue ejecutada mediante un operativo conjunto entre efectivos del Grupo DACI, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el CEIP, quienes lograron aprehender al interno sin que se reportaran incidentes.

Las autoridades indicaron que Durán será puesto nuevamente a disposición de la justicia y trasladado al recinto penitenciario correspondiente, mientras se continúan las investigaciones para determinar las circunstancias que facilitaron su fuga del centro hospitalario.

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