Las autoridades chilenas confirmaron que la mujer encontrada sin vida en un canal de regadío del Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota, era de nacionalidad boliviana y tenía 33 años. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el caso fue calificado como un delito de femicidio.

La información fue establecida tras la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal (SML), que determinó que la víctima falleció producto de una herida cortopunzante penetrante en la zona cervical. Además, se estableció que sufrió asfixia mecánica tras ser estrangulada con un elemento tipo lazo.

Según informó la Fiscalía de Arica y Parinacota, las diligencias desarrolladas junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron establecer que la muerte de la mujer corresponde a un crimen de carácter femicida.

“En el sector del Valle de Azapa fue hallado el cadáver de una mujer. Posteriormente, gracias a las diligencias investigativas, se logró determinar que se trata de una ciudadana boliviana de 33 años. No obstante, su identidad aún se encuentra en proceso de verificación. Respecto a las circunstancias de su muerte, se estableció que corresponde a un homicidio, por lo que la investigación se enmarca específicamente en el delito de feminicidio”, señaló Rodrigo González Vega, fiscal asignado al caso.

“En el marco de esta investigación se han realizado diversas diligencias. Entre las principales se encuentran el trabajo en el sitio del suceso, el empadronamiento de testigos y el análisis de dispositivos de comunicación, con el objetivo de determinar las circunstancias y el móvil del feminicidio que se investiga”, agregó.

Las investigaciones son lideradas por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, cuyos especialistas continúan realizando pericias y recopilando antecedentes para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a él o los responsables y determinar las motivaciones detrás del crimen.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado miércoles a la altura del kilómetro 24 de la ruta internacional 27-CH, en el sector de Azapa, luego de una denuncia recibida por Carabineros. Tras el reporte, la Fiscalía dispuso la concurrencia inmediata de personal del equipo ECOH y de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI para iniciar las primeras diligencias en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras las autoridades mantienen abiertas diversas líneas investigativas para esclarecer este nuevo caso de violencia contra la mujer ocurrido en el norte de Chile.

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