Maroyu: herederos exigen respeto a autoría de obras de Rodolfo Yucra y confirman fallo a su favor

Los hermanos Yucra Martínez, integrantes del grupo musical Maroyu, emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y la comunidad artística, en el que solicitaron el respeto y reconocimiento de la autoría de las obras del fallecido compositor Rodolfo Yucra (+), quien murió el 9 de junio de 2021.

En el documento, los herederos señalaron que no buscan impedir la interpretación de las composiciones, sino que se reconozca de manera obligatoria la autoría de su padre en presentaciones en vivo, grabaciones y material audiovisual, como una forma de preservar su legado musical.

Asimismo, denunciaron que el músico Efraín Apaza habría intentado atribuirse la autoría de algunas obras, incluso gestionando su registro ante INDECOPI en Perú en 2023, pese a que estas ya contaban con registro previo en Bolivia ante el SENAPI.

Los hermanos afirmaron además que el proceso legal iniciado por Apaza en su contra concluyó a su favor, y que las autoridades habrían ratificado que Rodolfo Yucra es el único autor legítimo de las composiciones en disputa.

Finalmente, los herederos invitaron a los músicos y agrupaciones a continuar interpretando las canciones, pero respetando el crédito correspondiente, y agradecieron el respaldo del público en la protección del legado artístico de su padre.



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