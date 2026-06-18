Adriana Gamón se alista para representar a Bolivia en Universal Woman 2026

Adriana Gamón, representante de Bolivia en el certamen Miss Universal Woman 2026, compartió detalles de su preparación rumbo al concurso internacional que se realizará en Camboya. Ella manifestó su entusiasmo por asumir el reto de llevar el nombre del país a una competencia mundial.

La representante boliviana confirmó que partirá el 29 de septiembre hacia el país asiático para iniciar su participación en el certamen.

Gamón recordó que fue Señorita Valle 2024 y logró ubicarse en el Top 10 del Miss Bolivia, experiencia que considera fundamental para afrontar esta nueva etapa. Según explicó, el tiempo alejada de las competencias le permitió crecer personal y profesionalmente.

“Ha sido duro volver después de mucho tiempo, pero también siento que tengo la responsabilidad más clara. Tengo claro mi propósito y también tengo una preparación diferente, una preparación mental que me ha llevado a una madurez para que el día de hoy yo pueda representar con orgullo a Bolivia”, afirmó.

Durante la entrevista en El Mañanero también comentó su adaptación al clima cruceño, destacando que cada vez que visita Santa Cruz suele coincidir con jornadas de bajas temperaturas. Sin embargo, aseguró que prefiere el clima cálido característico de la región.

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