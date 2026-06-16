Así fue la lujosa escapada de Antonela Roccuzzo antes del debut de Messi en el Mundial

Mientras la Selección Argentina afina los últimos detalles para su esperado debut frente a Argelia en el Mundial 2026, las miradas también se posan sobre sus familias. En este contexto de alta expectativa, Antonela Roccuzzo decidió aprovechar la cercanía de su residencia en Miami para realizar una comentada escapada hacia Orlando.

Entre la magia del cine y la aventura

La reconocida empresaria deslumbró a sus millones de seguidores en Instagram al compartir postales exclusivas de su visita a Epic Universe, el parque temático más moderno de la ciudad. Con la sutil frase "descubriendo nuevos mundos", la influencer dejó en claro que este viaje express fue la oportunidad perfecta para generar recuerdos inolvidables junto a sus hijos.

Foto: IG Antonela Roccuzzo.

El recorrido de la familia incluyó una inmersión total en el universo cinematográfico de la aclamada película animada ‘Cómo entrenar a tu dragón’. Roccuzzo no solo posó junto a los icónicos personajes del filme, sino que además lució accesorios temáticos y presenció un sofisticado espectáculo aéreo que capturó la atención de todos los presentes.

La travesía continuó en el colorido sector dedicado a Mario Bros, donde la estética del clásico videojuego transportó a los visitantes a una experiencia interactiva única. Allí, la empresaria interactuó con los elementos más célebres de la franquicia de Nintendo y selló el momento con divertidas fotografías que resaltaron su estilo relajado.

Foto: IG Antonela Roccuzzo.

Pasión por la literatura fantástica

Para coronar la jornada, la empresaria también dedicó tiempo a explorar el área inspirada en el universo mágico de Harry Potter. A través de sus historias temporales, reafirmó su histórico fanatismo por la saga al mostrar detalles exclusivos de la famosa casa Gryffindor.

Fuente: Clarín.

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