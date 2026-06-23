“Lograr ese 50-50”: Amdecruz plantea trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado ante la crisis municipal

El nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Neptaly Mendoza, afirmó que la principal prioridad de su gestión será encontrar mecanismos que permitan obtener recursos económicos para atender las necesidades de los 55 municipios del departamento, en un contexto marcado por la crisis económica que afecta a las entidades territoriales del país.

Mendoza, quien además ejerce como alcalde de Porongo, fue elegido durante el reciente congreso de municipios realizado en Santa Cruz. Tras asumir la representación de la institución que agrupa a los gobiernos municipales cruceños, aseguró que ya se trabaja en la definición de una agenda orientada a enfrentar los desafíos financieros que atraviesan las alcaldías.

“Tenemos una enorme responsabilidad. La crisis económica está afectando a todas las regiones del país y especialmente a los gobiernos municipales. A través de Amdecruz vamos a buscar los mecanismos y los canales necesarios para encontrar soluciones a los problemas económicos que enfrentan los municipios”, sostuvo durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

El presidente de Amdecruz señaló que uno de los temas centrales será retomar el debate sobre el pacto fiscal y la redistribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno. En ese sentido, mencionó la necesidad de avanzar hacia una discusión sobre el denominado “50-50”, propuesta que, según explicó, permitiría fortalecer financieramente tanto a los municipios como a las gobernaciones.

Mendoza remarcó que la escasez de recursos limita la capacidad de los gobiernos municipales para cumplir con competencias fundamentales, especialmente en áreas como salud y educación. Asimismo, indicó que la situación también afecta a las gobernaciones y universidades públicas.

“Los recursos no alcanzan para atender todas las obligaciones que tenemos. Por eso es fundamental sentarnos con el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales para discutir soluciones estructurales que permitan garantizar financiamiento para los municipios”, afirmó.

Entre las principales preocupaciones identificadas por los alcaldes se encuentran la atención sanitaria, la ejecución de obras, el mantenimiento de caminos, la infraestructura vial y la provisión de alimentación complementaria escolar, áreas que requieren coordinación entre los distintos niveles del Estado.

El nuevo titular de Amdecruz enfatizó que la solución pasa por un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. “Debemos hacer todo lo posible para encontrar los procedimientos que nos permitan conseguir recursos económicos y atender las necesidades de nuestros municipios”, señaló.

Nueva etapa institucional

Mendoza también anunció el inicio de una nueva etapa para Amdecruz, marcada por una gestión que buscará alejarse de intereses políticos y enfocarse exclusivamente en la defensa de los gobiernos municipales.

“Vamos a trabajar para todos los municipios. Debemos aprender de los errores del pasado y encarar una gestión estructural, orgánica y con resultados, priorizando las necesidades de la población por encima de cualquier interés político”, manifestó.

Finalmente, aseguró que cuenta con el mandato de los 55 municipios para impulsar una gestión orientada a fortalecer la institucionalidad de Amdecruz y promover acuerdos con las autoridades nacionales y departamentales.

“Ya está definida la ruta que vamos a seguir. Queremos acercarnos al Gobierno nacional y al Gobierno Departamental para que, de manera conjunta, los tres niveles del Estado podamos encontrar los mecanismos que permitan conseguir los recursos necesarios para atender las necesidades de todos nuestros municipios”, concluyó.

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