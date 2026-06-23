Ministra Flores solicita postergar su interpelación para atender la crisis hospitalaria 

La Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa suspender el acto de fiscalización programado contra la ministra de Salud, Marcela Flores, luego de recibir una solicitud oficial de postergación por parte del Ejecutivo. La autoridad gubernamental argumentó que se encuentra enfocada de forma exclusiva en mitigar los efectos del prolongado desabastecimiento médico que sufre el país.

Pedido formalizado

El pedido se formalizó mediante una correspondencia remitida al Órgano Legislativo, donde se justifican los motivos que impiden la comparecencia de la autoridad ante el pleno para responder por la gestión de la salud pública, la situación de la Caja Nacional de Salud y los proyectos hospitalarios en El Alto y La Paz.

"Se encuentra dirigiendo el comité de crisis sanitaria tras los más de 50 días de bloqueo y en medio de la vigencia del Estado de excepción", se detalla en la misiva enviada al parlamento.

Prioridades operativas

La ministra argumentó que las prioridades operativas de su cartera de Estado están concentradas en tareas de alta complejidad logística en el eje troncal. Explicó que se coordina el traslado de oxígeno líquido de Santa Cruz a La Paz, entre otras actividades críticas de abastecimiento de insumos médicos.

"La postergación es necesaria hasta que se mitigue el riesgo de pérdidas humanas", puntualizó la titular de Salud respecto a la urgencia de sus labores en las zonas afectadas.

El plenario de este martes, que se instaló con más de una hora de retraso, es conducido por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Esta suplencia se definió ante la baja médica del legislador Edmand Lara, quien sufrió una descompensación el pasado sábado durante el debate parlamentario sobre las medidas de excepción.

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