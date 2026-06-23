Fuego en el Parque Tunari se reactiva y moviliza a equipos de emergencia en Cochabamba

Un incendio forestal registrado en el sector de Leuque Pampa, en el Parque Nacional Tunari, en Cochabamba, se reactivó en las últimas horas, obligando a la movilización de brigadas de emergencia, grupos de rescate y voluntarios para su control.

De acuerdo con el informe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGR) de la Gobernación, el fuego había sido detectado inicialmente por cámaras de monitoreo, lo que permitió una primera intervención coordinada entre instituciones.

El incendio fue controlado ayer (lunes) alrededor de las 17:30. Sin embargo, durante la noche el fuego volvió a activarse, lo que obligó a una nueva intervención de equipos de primera respuesta, que trabajaron hasta altas horas de la madrugada para contener las llamas.

Según el reporte preliminar, el incendio afectó aproximadamente 1,5 hectáreas de pastizales y pajonales, sin que hasta el momento se haya registrado daño en masa boscosa ni afectación a especies de mayor valor ecológico.

Las labores de control involucran a personal de la Gobernación, la UGR del municipio de Cercado, Bomberos de Cochabamba, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), equipos de rescate como BEAR, además de voluntarios y comunarios de la zona.

De manera preliminar, se presume que el origen del fuego estaría relacionado con una fogata mal apagada tras la visita de turistas durante el fin de semana, aunque las autoridades continúan con la evaluación del caso.

Las brigadas permanecen en la zona para evitar nuevas reactivaciones, en medio de condiciones complicadas por la presencia de material seco y pastizales, que favorecen la propagación del fuego.

Mira la programación en Red Uno Play