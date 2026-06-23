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Retiran anillos de seguridad de plaza Murillo tras 50 días de bloqueos en La Paz

El tráfico vehicular y peatonal vuelve a habilitarse en el kilómetro cero de La Paz, aliviando a los comerciantes que reportaron pérdidas millonarias por las restricciones.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/06/2026 11:29

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Foto: Vehículos ya pueden transitar por Kilómetro 0. Red Uno.
La Paz

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El centro político de La Paz comenzó a recuperar su movimiento habitual este martes tras el retiro definitivo de los dos anillos de seguridad que cercaban los accesos a la Plaza Murillo. Las rejas de más de dos metros de altura, instaladas para frenar las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales, fueron removidas, habilitando el tránsito normal en las calles Comercio, Ayacucho, Ballivián, Bolívar e Ingavi.

La medida restrictiva se extendió por más de 50 días, periodo en el cual el resguardo policial y militar impidió el libre ingreso de los ciudadanos, quienes debían presentar credenciales para circular por el sector. Esta situación asfixió la economía de los negocios locales y los vendedores ambulantes que dan vida a la zona.

Con la liberación de las vías, el transporte público y particular volvió a circular con total normalidad, permitiendo el ingreso irrestricto de la población civil. A pesar de que aún se mantiene un contingente de vehículos militares en apronte frente a las infraestructuras estatales, el ambiente de tensión disminuyó notablemente, devolviendo las actividades cotidianas y comerciales al corazón de la sede de Gobierno.

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