Tapa a tapa, una esperanza: vecinos de Santa Cruz se unen para ayudar a niños con cáncer

La solidaridad volvió a tomar fuerza en Santa Cruz. Vecinos del barrio Simón Bolívar, en el Plan Tres Mil, se sumaron a la Tapatón 2026, una campaña que busca recolectar miles de tapitas plásticas para ayudar a niños con cáncer y brindarles una nueva oportunidad de seguir luchando por sus vidas.

Con bolsas, cajas y recipientes llenos de tapitas, familias enteras participaron de esta iniciativa que demuestra que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Bajo el lema de sumar "tapa a tapa", los vecinos se organizaron para aportar a una causa que une a todo el país.

La campaña es impulsada por la Fundación Tapitas por los Chicos junto a EMPACAR y tiene como objetivo superar las 12 toneladas de plástico reciclado recolectadas durante la pasada gestión.

La gran jornada solidaria se realizará este 27 de junio en las instalaciones de Empacar Express, ubicadas en el cuarto anillo y avenida Paraguá, donde se recibirán las donaciones desde las 09:00 hasta las 18:00.

Cada tapita representa mucho más que un simple residuo plástico. A través del reciclaje, estos materiales se convierten en recursos económicos destinados a la compra de medicamentos, insumos médicos y apoyo para los tratamientos que requieren niños con cáncer en diferentes regiones del país.

La campaña tiene además un alcance nacional. Gracias al apoyo de Boliviana de Aviación, personas de todos los departamentos pueden participar llevando sus tapitas a los centros de acopio habilitados, desde donde serán trasladadas gratuitamente hasta Santa Cruz.

Los organizadores recuerdan que se pueden donar tapitas de botellas de agua, refrescos, jugos, productos de limpieza y artículos de cuidado personal. Se estima que un kilogramo equivale aproximadamente a entre 450 y 500 tapitas.

Más allá de las cifras, la Tapatón representa una cadena de solidaridad que conecta a miles de personas con una misma causa. Detrás de cada bolsa llena de tapitas hay un mensaje de esperanza para niños y familias que enfrentan una dura batalla contra el cáncer.

La invitación está abierta para todos. Porque aquello que para muchos puede parecer insignificante, para un niño en tratamiento puede convertirse en una ayuda invaluable y en una razón más para seguir luchando.

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