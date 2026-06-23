La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga un caso de tentativa de feminicidio registrado en el barrio Pampa de la Madre, en Montero, donde una mujer de 43 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca por su pareja.

De acuerdo con el director de la Felcv, coronel Edson Fernández, el hecho ocurrió aproximadamente a las 09:00 del lunes. Según las primeras investigaciones, una discusión motivada presuntamente por celos derivó en un violento ataque.

El agresor, un hombre de 78 años, habría apuñalado en tres ocasiones a la víctima, causándole dos heridas en el abdomen y una en una de las piernas. La mujer fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro médico, donde recibe atención especializada.

Tras el ataque, el hombre abandonó el lugar. Horas después, vecinos alertaron a la Policía de que había regresado al domicilio. Cuando efectivos de la Felcv acudieron para proceder con su aprehensión, lo encontraron sin vida.

Según informó Fernández, el caso relacionado con la muerte del hombre es investigado de manera paralela por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Respecto al estado de salud de la víctima, la autoridad policial señaló que la mujer continúa internada y que, debido a la importante pérdida de sangre sufrida tras la agresión, durante la madrugada volvió a ingresar a terapia intensiva. No obstante, de acuerdo con el reporte médico preliminar, su estado presenta signos favorables de evolución.

La Felcv continúa recolectando elementos para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este hecho de violencia que causó consternación entre los vecinos del municipio montereño.

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