El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, se refirió a la situación de la exconcejal y exministra Wilma Alanoca, quien se encontraría en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, luego de una acción directa realizada por efectivos policiales.

El legislador explicó que, si bien se habría ejecutado una orden o intervención policial por la presunta comisión de un delito, aún se debe conocer oficialmente el documento de acción directa para establecer si Alanoca se encuentra en calidad de arrestada o aprehendida.

“Se ha verificado que se ha hecho una acción directa por los efectivos policiales. La Policía Boliviana tiene el mecanismo, que es un documento de acción directa, donde nos va a decir si está en calidad de arrestada o aprehendida”, señaló Rojas.

Caso estaría vinculado al estado de excepción

El diputado indicó que, de forma preliminar, el caso estaría relacionado con un presunto incumplimiento al estado de excepción vigente en el país.

“Aparentemente sí. De manera a priori podemos señalar aquello. Esperemos que los conductos se puedan dar de manera clara”, afirmó.

Rojas sostuvo que la población boliviana exige transparencia y remarcó que la normativa que reglamenta el estado de excepción no debe ser utilizada de manera indebida.

“Lo que la población boliviana quiere es transparencia. No queremos que la ley de reglamentación del estado de excepción sea mal utilizada”, señaló.

Mencionan declaraciones de Alanoca sobre bloqueos

Consultado sobre si las declaraciones de Alanoca respecto a los bloqueos y al estado de excepción podrían ameritar una acción directa, Rojas recordó que el decreto supremo que habilita el estado de excepción prohíbe determinadas acciones de forma categórica.

“El Decreto Supremo que ha habilitado el estado de excepción prohíbe categóricamente estas acciones. Las cataloga y las califica de manera clara”, indicó.

El legislador añadió que, presuntamente, Alanoca habría incumplido una de las acciones prohibidas durante la vigencia de la medida excepcional.

“Dejemos que la Policía haga su trabajo”

Rojas insistió en que se debe esperar el informe oficial de la Policía y, si corresponde, la remisión del caso al Ministerio Público, donde un fiscal deberá informar los derechos de la exautoridad y definir el curso legal de la investigación.

“La señora Alanoca presuntamente habría incumplido una de estas acciones. Esperemos de manera clara, la Policía está haciendo su trabajo. Dejémosle desarrollar este trabajo”, sostuvo.

El caso continúa en desarrollo y se aguarda un pronunciamiento oficial que precise la situación jurídica de la exconcejal y exministra.

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