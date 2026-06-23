“El bloqueo ha sido derrotado”: Paz ratifica que el estado de excepción continuará en Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, realizó una sentida aparición pública al asistir al velorio del destacado político Antonio "Toño" Araníbar, a quien calificó como un artífice y raíz de la democracia nacional.

En este escenario de reflexión histórica, el jefe de Estado aprovechó para enviar un contundente mensaje político sobre la pacificación del país y ratificar la continuidad del Estado de excepción como la herramienta jurídica para consolidar la normalidad tras más de 50 días de conflicto.

Al ser consultado sobre las amenazas de reorganización por parte de los sectores que mantuvieron cercadas las carreteras, el mandatario fue enfático en señalar que el derecho a la asociación es legítimo, siempre y cuando no atente contra la estabilidad del país.

"Los sectores sociales se pueden reorganizar, pero para construir la patria, no para destruirla. El bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país y lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de poder crecer", aseveró Paz.

Estado de excepción

El presidente confirmó que, en el marco de la línea de diálogo establecida por su administración, los ministros ya se encuentran trabajando en mesas técnicas junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones para encaminar el reencuentro social. No obstante, advirtió que la firmeza institucional se mantendrá invariable para evitar que se repitan los escenarios de asfixia económica que precedieron a la medida de emergencia.

"Este Estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar. Bolivia sí tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días; este Estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país", fundamentó la primera autoridad de la nación.

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