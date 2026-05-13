Estos son los roles que cumplían los aprehendidos en la 'narcoquinta' vinculada a Marset, según el fiscal

El fiscal de Sustancias Controladas, Boris Herbas, explicó los roles que habrían cumplido los cinco detenidos durante el operativo realizado en una “narcoquinta” ubicada en la zona de Jorochito, donde se investiga una posible estructura criminal aún en etapa inicial.

Herbas señaló que, de manera preliminar, el Ministerio Público identificó distintas funciones dentro del grupo intervenido, aunque remarcó que la investigación recién comienza y que todos los elementos serán confirmados mediante pericias.

"Los súbditos brasileños estaban funcionando como seguridad de una persona de nacionalidad brasileña que se había dado a la fuga”, señaló.“Los bolivianos serían los que funcionan como ‘campanas’ y la mujer les proveía todo lo que necesitaban”, explicó.

El representante del Ministerio Público indicó que durante el operativo se secuestraron armas de fuego de grueso calibre, dinero en efectivo —150 mil dólares y 3.400 bolivianos— además de 27 teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a pericias técnicas para determinar posibles vínculos con una organización criminal. También se incautó la propiedad intervenida.

El fiscal agregó que el caso continúa en fase investigativa y que aún no se puede establecer con certeza un vínculo con organizaciones criminales, con la de Sebastián Marset.

“Este es un nuevo caso aperturado y no podemos afirmar o negar la situación de que pertenezcan o no al clan”, sostuvo.

También indicó que los detenidos optaron por guardar silencio durante su audiencia de este martes, donde el juez determinó enviarlos con detención preventiva al penal de Palmasola. “Todos se acogieron a su derecho constitucional de permanecer en silencio”, afirmó.

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