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Mundial 2026

🔴Ahora| CR7 anota para Portugal ante Uzbekistán (1-0)

Portugal quiere encaminar su clasificación en el Mundial ante la selección uzbeka.

Martin Suarez Vargas

23/06/2026 12:40

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Portugal y Uzbekistán disputan el partido por la fecha 2 del grupo K del Mundial, en el estadio de Houston.

Mientras que los europeos buscarán conseguir su primera victoria para no perder terreno en la pelea por el liderato, los asiáticos intentan recuperarse de la derrota sufrida en el debut y mantenerse en carrera por un lugar en los dieciséisavos de final.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

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