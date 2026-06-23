🔴Ahora| CR7 anota para Portugal ante Uzbekistán (1-0)

Portugal y Uzbekistán disputan el partido por la fecha 2 del grupo K del Mundial, en el estadio de Houston.

Mientras que los europeos buscarán conseguir su primera victoria para no perder terreno en la pelea por el liderato, los asiáticos intentan recuperarse de la derrota sufrida en el debut y mantenerse en carrera por un lugar en los dieciséisavos de final.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

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