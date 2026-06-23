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El padre de Lionel Messi fue dado de alta tras varios días internado

El entorno del capitán argentino vivió un momento de alivio luego de que su padre fuera dado de alta tras permanecer internado en una clínica. La información se conoció después del triunfo de Argentina en el Mundial 2026. 

Martin Suarez Vargas

23/06/2026 11:15

Agregar Reduno en
Lionel Messi junto a su padre Jorge y su madre Celia Cucittini. Foto: redes sociales.
Argentina.

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El lunes 22 de junio dejó sensaciones positivas para Lionel Messi, no solo por su destacada actuación con un doblete ante Austria y los récords alcanzados en la Copa del Mundo 2026, sino también por una noticia alentadora en el plano familiar.

Según información difundida por el periodista Ángel de Brito, el padre del futbolista, Jorge Messi, fue dado de alta de la clínica donde permanecía internado desde hace varios días. De acuerdo con lo señalado, continuará su recuperación desde su domicilio, bajo supervisión médica y con controles constantes.

La noticia llegó poco después del triunfo de Argentina en el torneo, un partido en el que Messi fue protagonista con dos goles. Este contexto trajo alivio al entorno del jugador, que recientemente había reconocido que atravesaba momentos personales difíciles.

El proceso de recuperación del padre del capitán argentino continuará en casa, mientras se evalúa la posibilidad de que pueda viajar más adelante para reencontrarse con su familia, dependiendo de la evolución de su estado de salud y de las autorizaciones médicas correspondientes.

En medio del éxito deportivo en el Mundial, esta noticia significó un respaldo emocional importante para el futbolista y su círculo cercano, que atraviesa la competencia con atención tanto dentro como fuera del campo de juego.

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