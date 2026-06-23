Messi y el momento más emotivo del Mundial: una hincha de 100 años le robó el corazón

La noche en la que Lionel Messi brilló con dos goles para guiar a Argentina a una importante victoria sobre Austria dejó una imagen que trascendió lo deportivo. Durante la transmisión televisiva, las cámaras enfocaron a una anciana de 100 años que sostenía un cartel con el mensaje:

“100 YEAR OLD MESSI FAN” (Tengo 100 años y soy fan de Messi).

La escena rápidamente se volvió viral y, tras el encuentro, el capitán argentino fue consultado por los periodistas sobre aquel instante. Su respuesta estuvo cargada de emoción y reflejó el profundo impacto que tuvo la imagen de la mujer en pleno estadio.

“Cuando la vi en las gradas, honestamente tuve que contenerme. En ese momento, el fútbol desapareció para mí. Ya no era un estadio, ya no era ruido, ya no era presión: era solo emoción”, expresó el rosarino.

Messi confesó que la presencia de una persona que ha vivido un siglo entero y que aún lo sigue con admiración lo llevó a reflexionar sobre su propia trayectoria, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta los sacrificios realizados por su familia para alcanzar la élite del deporte mundial.

El campeón del mundo aseguró que aquel gesto fue más valioso que cualquier reconocimiento deportivo.

“Hay goles que hacen ruido, trofeos que salen en los titulares, pero esto fue algo completamente diferente”, afirmó, destacando la conexión que el fútbol puede generar entre personas que jamás se han conocido.

Las palabras del astro argentino conmovieron a los aficionados alrededor del mundo y añadieron un capítulo especial a una jornada en la que no solo fue figura dentro de la cancha, sino también protagonista de uno de los momentos más humanos y emotivos del Mundial 2026.

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