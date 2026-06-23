Llegó sin pedir nada y se ganó a una familia: la historia de Rex conmueve a todos

Una historia de lealtad, compañía y esperanza tuvo un final feliz. Rex, el perrito que permaneció junto a efectivos policiales durante los días de desbloqueo y estuvo presente en los puntos de conflicto, finalmente encontró un hogar donde recibirá amor y protección.

El noble compañero de cuatro patas llegó a formar parte de los momentos difíciles en las carreteras, acompañando silenciosamente a los uniformados mientras cumplían sus labores.

Su presencia llamó la atención de quienes compartieron esas jornadas y despertó la sensibilidad de los efectivos policiales, quienes decidieron brindarle una nueva oportunidad de vida.

Ahora Rex fue recibido en el Comando Regional del Valle Bajo de Cochabamba, donde comenzará una nueva etapa rodeado de cuidados, alimentación y el cariño de una familia que decidió abrirle las puertas de su hogar.

La Policía Boliviana destacó este gesto como un ejemplo de empatía y compromiso con los animales, recordando la importancia de la adopción responsable y del respeto hacia los seres que también necesitan protección.

Atrás quedaron las largas jornadas en las carreteras. Hoy Rex cambia los caminos por un lugar seguro, dejando una enseñanza sobre la importancia de la solidaridad y los pequeños actos que pueden transformar una vida.

Porque a veces quienes llegan sin avisar terminan convirtiéndose en los compañeros más especiales.

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