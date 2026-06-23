No guarde los abrigos: el frío continuará y estas regiones tendrán temperaturas bajo cero

El invierno continúa intensificándose en el país. Un frente frío afecta a gran parte del territorio nacional y provoca un marcado descenso de temperaturas, con registros que podrían acercarse e incluso ubicarse por debajo de los cero grados centígrados en algunas zonas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Chuquisaca amanecieron este martes con temperaturas más bajas de lo habitual, debido al ingreso de una masa de aire frío que afecta principalmente al oriente y los valles.

Las condiciones climáticas se mantendrán durante los próximos días, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran los descensos más importantes.

En Cochabamba, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 y 26 grados centígrados; sin embargo, el contraste térmico hará que las mañanas y noches continúen siendo frías.

En Santa Cruz y Beni se esperan máximas entre los 16 y 20 grados, acompañadas de nubosidad y posibles lluvias aisladas en algunos sectores.

El frente frío también llegará al departamento de Pando, donde no se descartan tormentas debido al ingreso de una franja nubosa asociada al sistema climático.

En el trópico de Cochabamba se prevé abundante nubosidad, mientras que en la región andina predominarán nubes altas y cielos parcialmente despejados, condiciones que favorecen el descenso de las temperaturas nocturnas.

El comportamiento del clima mantiene en alerta a familias, productores y autoridades, debido a que las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y sectores productivos.

La recomendación es clara: los abrigos todavía no deben volver al armario. El frío continuará marcando las próximas jornadas en diferentes regiones del país.

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